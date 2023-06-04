Инфляция в Узбекистане составила 0,49%

БАКУ /Trend/ - В мае уровень инфляции в Узбекистане составил 0,49%, а с начала года — 3,78%, что является минимум за последние несколько лет, передает Trend.

В мае 2023 года товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана в среднем стали дороже на 0,49%.

Это ниже показателя за май 2022 года (1,03%), за май 2021 года (0,5%), но больше, чем в мае 2020 года (0,28%). За январь-май уровень инфляции упал до минимума за пять лет — 3,76%.

Рис подорожал на 4,1% (за год +57,5%), морковь — на 3% (10,5), сахар — 2,2% (40,6%), говядина — 2,2% (14,2%), баранина — 2,1% (+13,7%) и молоко — 1,8% (+18%).

Мука за месяц стала дешевле на 1,9% (но за год прибавила в цене 12,2%), а яйца — на 3,1% (+25,5% за год).

Среди овощей и фруктов больше всего в мае подорожали лимон (+31,5%), капуста (+16,1%), яблоки (+9,2%) и морковь (+3%). помидоры — на 20,2%, капуста — 17,1%, зелень — 15%, лимоны — 11,3%.

В годовом выражении наивысший рост цен показали лук (+50,4%), помидоры (48,8%), репа (+21,5%), фасоль (+16,6%), капуста (+14,4%), бананы (+11,4%),