БАКУ /Trend/ - Рынок Узбекистана показал двукратный рост объемов безналичных платежей. Об этом сообщил Джамшид Усманов, зам. директора Департамента платежных систем Центробанка Узбекистана, передает Trend.

Население Узбекистана составляет 36 млн человек. 75% населения Узбекистана имеют банковские счета.

На сегодняшний день на рынке Узбекистана обращаются 37,5 млн платежных карт, 6,2 млн из которых приходятся на продукты международных платежных систем.

По результатам 2022 года в Узбекистане наблюдался практически двукратный рост объема безналичных платежей по сравнению с предыдущим годом.