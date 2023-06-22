Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Рынок Узбекистана показал двукратный рост объемов безналичных платежей

Узбекистан Материалы 22 июня 2023 07:17 (UTC +04:00)
Рынок Узбекистана показал двукратный рост объемов безналичных платежей

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Рынок Узбекистана показал двукратный рост объемов безналичных платежей. Об этом сообщил Джамшид Усманов, зам. директора Департамента платежных систем Центробанка Узбекистана, передает Trend.

Население Узбекистана составляет 36 млн человек. 75% населения Узбекистана имеют банковские счета.

На сегодняшний день на рынке Узбекистана обращаются 37,5 млн платежных карт, 6,2 млн из которых приходятся на продукты международных платежных систем.

По результатам 2022 года в Узбекистане наблюдался практически двукратный рост объема безналичных платежей по сравнению с предыдущим годом.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости