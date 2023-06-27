В Узбекистане вырос импорт нефтепродуктов

БАКУ /Trend/ - В мае в Узбекистане резко сократилось производство бензина, передает Trend.

В январе-мае выпуск бензина составил 550,8 тысячи тонн, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом производство с начала года упало в 3 раза, сокращение продолжается четвёртый месяц подряд: январь — 139,6 тысячи, февраль — 124,3 тысячи, март — 121,4 тысячи, апрель — 119,3 тысячи, май — 46,2 тысячи. Для сравнения — в мае прошлого года было произведено 92,7 тысячи тонн топлива.

Производство дизельного топлива по сравнению с январём-маем 2022 года выросло в 2,2 раза — с 231,9 тысячи до 504,3 тысячи тонн. Если в январе предприятия выпустили 50,5 тысячи тонн дизтоплива, то к маю выработка достигла 173,9 тысячи тонн.

На фоне сокращения производства бензина возросла зависимость Узбекистана от импорта этой продукции. В частности, за первые пять месяцев импортировано на 76,2% больше нефти и нефтепродуктов — 852,4 млн долларов, из них только в мае — на 230,7 млн долларов.