Инфляция в Узбекистане в июне достигла минимума

БАКУ /Trend/ - Пятый месяц подряд ощущаемая инфляция в Узбекистане снижается, и в июне она уменьшилась на 0,7 процентных пункта, достигнув отметки 12,9%, передает Trend.

Последний раз такие низкие уровни инфляционных ощущений были зарегистрированы в феврале 2022 года (13,1%).

Изначально, на фоне аномальных морозов, население оценило рост цен на 19,5%. Однако с тех пор наблюдается последовательное снижение этого показателя.

Следует отметить, что разница между ощущаемой инфляцией и официальной инфляцией в июне составила 3,9%. Официальные данные указывают на 9% инфляцию в годовом выражении.

Большая часть опрошенных по-прежнему ощущает рост цен на уровне 9−12% и 6−8%, хотя их число сократилось по сравнению с предыдущим месяцем. Значительно выросло количество респондентов, которые оценивают инфляцию на уровне 5% и менее.