В первом полугодии Узбекистан сократил экспорт текстильной продукции

БАКУ /Trend/ - За первое полугодие Узбекистан сократил производство пряжи и уменьшил экспорт текстильной продукции, передает Trend.

Производство хлопчатобумажной пряжи в стране уменьшилось до 278,1 тыс. тонн, что составляет снижение на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также наблюдается снижение объема экспорта текстильной продукции, который составил 1 618,1 млн. долл. США, что составляет 13,3% от общего объема экспорта. Экспорт сократился на 4,6% по сравнению с январем-июнем 2022 года.

Структура экспорта текстильной продукции показывает, что готовые текстильные изделия составляют 41% от общего объема, а пряжа - 40,7%.

Особенно заметное снижение отмечено в ключевой экспортной позиции - хлопчатобумажной пряже. Ее экспорт сократился на треть, составив всего лишь $658 млн. за первое полугодие текущего года, в то время как в прошлом году за этот же период этот показатель был на уровне $905 млн.