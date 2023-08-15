Fitch подтвердило рейтинг компании Узагросугурта на уровне BB

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило уровень финансовой устойчивости для страховщика "РФУ" (АО Узагросугурта) и его дочерней структуры по страхованию жизни, "Agros Hayot" (АО Страховая компания Agros Hayot), на уровне "BB-". Прогноз по "РФУ" остается "Стабильным", сообщает Trend.

Подтверждение данных рейтингов отражает тот факт, что компания остается под государственной собственностью (Узбекистан, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте: "ВВ-"/прогноз "Стабильный"). Кроме того, уровень рейтинга отражает значимость страховщика для аграрного сектора страны.

Оценка кредитоспособности компании, на основе собственных ресурсов, отражает улучшение капитализации, а также благоприятные, но изменчивые финансовые показатели и высокий инвестиционный риск. В портфеле сельхозстрахования также присутствуют значительные катастрофические риски, однако некоторое смягчение данных рисков обеспечивается механизмом "стоп-лосс" по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, предоставляемым государством.

Рейтинги "Agros Hayot" отражают ее роль как ключевой структуры для ее единственного акционера, "Узагросугурта", что влечет уравнивание рейтингов этих двух компаний.:

Государственная собственность как ключевой фактор: 94,6% акций "Узагросугурты" принадлежат Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан. Несмотря на план продажи 2% акций до конца 2023 года, ожидается, что государство продолжит управлять компанией, сохраняя контроль в связи с ее системной значимостью.

Ключевая роль "Agros Hayot": "Fitch" рассматривает "Agros Hayot" как ключевую структуру для "Узагросугурты", что влечет уравнивание рейтингов. Они оставались неотъемлемой частью развития компании, содействуя достижению государственных целей. Это также подтверждается общим брендом, историей поддержки и синергией в предоставлении клиентам широкого спектра страховых продуктов.

Улучшение капитализации: Капитализация "Узагросугурты" улучшилась с "адекватного" до "сильного" уровня в конце 2022 года. К этому способствовала переоценка основных средств и высокий уровень регулятивной маржи платежеспособности.

Финансовые показатели: Несмотря на слабую прибыльность от страховой деятельности и высокий инвестиционный риск, компания демонстрирует благоприятные результаты и усиление капитала.

Катастрофические риски: Компания подвержена рискам катастрофических убытков, связанных с природными бедствиями, но частично смягчает их механизм "стоп-лосс" со стороны государства.

В целом, данные рейтинги отражают сложную финансовую и организационную структуру компаний, а также важность их роли для государства и аграрной сферы Узбекистана.