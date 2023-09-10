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В Узбекистане начались работы по рекультивации урановых рудников

Узбекистан Материалы 10 сентября 2023 06:36 (UTC +04:00)
В Узбекистане начались работы по рекультивации урановых рудников

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - В Ташкенте состоялось очередное заседание Ассамблеи Счета экологической реабилитации (СЭР) для Центральной Азии, передает Trend.

В заседании приняли участие министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов, представители СЭР, Европейской комиссии, Международного агентства по атомной энергии, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Программы развития ООН, представители Кыргызстана, Таджикистана и Республики Узбекистан.

Участники были проинформированы о планируемых и текущих мероприятиях, связанных с рекультивацией бывших урановых рудников.

Узбекистан является бенефициаром СЭР, и планируется рекультивировать бывшие урановые рудники в Ташкентской и Наманганской областях, которые обозначены в качестве приоритетных объектов в Стратегическом мастер-плане.

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