Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Глава МИД Узбекистана встретился с представителями бизнеса Южной Кореи

Узбекистан Материалы 11 сентября 2023 01:25 (UTC +04:00)
Глава МИД Узбекистана встретился с представителями бизнеса Южной Кореи

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел переговоры с представителями бизнеса из Южной Кореи, передает Trend.

Согласно информации, глава МИД Узбекистана встретился с президентом SK hynix Ким Донг Сопом, одной из крупнейших компаний в мире, занимающейся производством чипов памяти и полупроводников. Министр посетил их предприятие и ознакомился с производственным процессом, а также обсудил вопросы о сотрудничестве.

Кроме того, Бахтиёр Саидов провел переговоры с руководителем компании Shindong Resources и председателем Бизнес-ассоциации Корея-Узбекистан Ким Ёнг Гу. Саидов подчеркнул важность и ключевую роль этой ассоциации в развитии экономического сотрудничества между двумя странами.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости