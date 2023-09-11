Глава МИД Узбекистана встретился с представителями бизнеса Южной Кореи

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел переговоры с представителями бизнеса из Южной Кореи, передает Trend.

Согласно информации, глава МИД Узбекистана встретился с президентом SK hynix Ким Донг Сопом, одной из крупнейших компаний в мире, занимающейся производством чипов памяти и полупроводников. Министр посетил их предприятие и ознакомился с производственным процессом, а также обсудил вопросы о сотрудничестве.

Кроме того, Бахтиёр Саидов провел переговоры с руководителем компании Shindong Resources и председателем Бизнес-ассоциации Корея-Узбекистан Ким Ёнг Гу. Саидов подчеркнул важность и ключевую роль этой ассоциации в развитии экономического сотрудничества между двумя странами.