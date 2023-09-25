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Узбекистан запрещает использование одноразового пластика возле объектов культурного наследия

Узбекистан Материалы 25 сентября 2023 22:43 (UTC +04:00)
Узбекистан запрещает использование одноразового пластика возле объектов культурного наследия

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Власти Узбекистана планируют запретить ввоз и продажу одноразовой пластиковой продукции на территориях расположения объектов материального культурного наследия, а также землях природоохранного, оздоровительного и рекреационного назначения, передает Trend.

Цель инициативы — очистить окружающую среду за счет отказа от пластиковых отходов, поскольку пластиковые изделия недолговечны для человека, но в долгосрочной перспективе наносят большой вред окружающей среде.

Закон "Об охране природы" планируют дополнить статьей о запрете на ввоз, продажу и производство одноразовых пластиковых изделий (за исключением изделий из натуральных органических полимеров) на территориях природоохранного, оздоровительного, рекреационного назначения, а также землях, занятых объектами материального культурного наследия.

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