Узбекистан запрещает использование одноразового пластика возле объектов культурного наследия

БАКУ /Trend/ - Власти Узбекистана планируют запретить ввоз и продажу одноразовой пластиковой продукции на территориях расположения объектов материального культурного наследия, а также землях природоохранного, оздоровительного и рекреационного назначения, передает Trend.

Цель инициативы — очистить окружающую среду за счет отказа от пластиковых отходов, поскольку пластиковые изделия недолговечны для человека, но в долгосрочной перспективе наносят большой вред окружающей среде.

Закон "Об охране природы" планируют дополнить статьей о запрете на ввоз, продажу и производство одноразовых пластиковых изделий (за исключением изделий из натуральных органических полимеров) на территориях природоохранного, оздоровительного, рекреационного назначения, а также землях, занятых объектами материального культурного наследия.