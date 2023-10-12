Uzbekistan Airways приостановила полеты в Израиль

БАКУ /Trend/ - Согласно сообщению пресс-службы узбекистанского посольства в Тель-Авиве, Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания Узбекистана, с 12 октября временно приостановила свои регулярные рейсы в Израиль в соответствии с требованиями безопасности, передает Trend.

Рейсы, которые выполнялись из Ташкента в Тель-Авив трижды в неделю, были приостановлены. На данный момент и другие авиакомпании Узбекистана не осуществляют пассажирские рейсы в Израиль.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.