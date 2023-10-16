Узбекистан и Германия будут сотрудничать в сфере медицины

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов в ходе рабочего визита в Германию встретилась с директором всемирно известной университетской клиники Шарите, доктором Йоахимом Зейболдом и главным врачом Мартином Крайсом, передает Trend.

По результатам переговоров, были достигнуты несколько соглашений. Эти соглашения включают в себя организацию подготовки и повышения квалификации специалистов в области онкогематологии, хирургии, нейрохирургии и педиатрии в клинике Шарите с марта 2024 года. Также были договоренности об обмене опытом внедрения инновационных методов диагностики и лечения.

В результате налажено сотрудничество в области подготовки кадров, совместного проведения научных исследований.