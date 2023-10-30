Пекин намерен ускорить строительство новой ветки газопровода Центральная Азия – Китай

БАКУ /Trend/ - Китайская национальная нефтегазовая корпорация намерена ускорить строительство ветки D газопровода Центральная Азия – Китай.

Как сообщает Trend, новая железнодорожная ветка мощностью 30 миллиардов кубометров в год пройдет через Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, образуя единую сеть с существующими маршрутами A, B и C.

По предварительным данным, новая линия превысит пропускную способность трех других веток более чем на 50 процентов и будет проходить через Сурхандарьинскую область Узбекистана.

Отметим, что в 2022 году по данному газопроводу в Китай было поставлено около 42 миллиардов кубометров природного газа, что составляет примерно 100 миллионов кубометров природного газа в день.

Общая протяженность газопровода составляет 9 тысяч километров, в то время как протяженность узбекского участка - 530 километров.

Пропускная способность всех трех веток составляет 50 миллиардов кубометров газа в год. Третья ветка газопровода была построена чуть менее чем за год, что стало мировым рекордом по скорости возведения подобных сооружений.

Стоимость всех трех веток составляет 4 миллиарда долларов США.