Центробанк Узбекистана провёл валютные интервенции почти на 2 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - В период с июля по сентябрь объем валютных интервенций Центрального банка Узбекистана составил 22,8 трлн сумов, что эквивалентно 1,9 млрд долларов, передает Trend.

Этот показатель уменьшился на 18% по сравнению с предыдущим кварталом, когда объем интервенций составил 28 трлн сумов, или 2,4 млрд долларов.

В результате сумма чистых интервенций на валютном рынке составила 3,3 трлн сумов, что равняется 300 млн долларов.

Центробанк оценивает эту ситуацию как интервенцию, проведенную в соответствии с "принципом нейтральности" иностранной валюты, которую "не удалось продать из-за наличия достаточного предложения на внутреннем рынке".

Планами Центрального банка на четвертый квартал (октябрь-декабрь) являются валютные интервенции, проводимые с учетом "принципа нейтральности золото-валютных резервов", и ожидается, что Министерство финансов и Фонд реконструкции и развития Узбекистана также будут придерживаться принципа нейтральности при использовании валютных средств.