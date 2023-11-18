Узбекистан и ЕБРР обсудили развитие рынка капитала в стране

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Узбекистана прошла встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по поводу приоритетов в развитии рынка капитала в Узбекистане, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы, связанные с правовой реформой рынка капитала, включая деривативы, секторы, которые могут получить поддержку от Центрального банка, а также общие вопросы, касающиеся инфраструктуры рынка капитала.

В заключение встречи освещались проекты, предполагаемые для будущего сотрудничества с экспертами ЕБРР.