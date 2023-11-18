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Узбекистан и ЕБРР обсудили развитие рынка капитала в стране

Узбекистан Материалы 18 ноября 2023 04:35 (UTC +04:00)
Узбекистан и ЕБРР обсудили развитие рынка капитала в стране

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Узбекистана прошла встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по поводу приоритетов в развитии рынка капитала в Узбекистане, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы, связанные с правовой реформой рынка капитала, включая деривативы, секторы, которые могут получить поддержку от Центрального банка, а также общие вопросы, касающиеся инфраструктуры рынка капитала.

В заключение встречи освещались проекты, предполагаемые для будущего сотрудничества с экспертами ЕБРР.

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