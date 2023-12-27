"Газпром" нарастил поставки газа в Узбекистан до максимально возможного объема

БАКУ /Trend/ - "Газпром" в настоящее время поставляет максимально возможное количество газа в Узбекистан через газопровод "Средняя Азия - Центр", заявил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Trend.

В декабре текущего года, в ответ на просьбу узбекских партнеров, "Газпром" увеличил объем поставок газа в Узбекистан в два раза относительно дневных обязательств по контракту.

Миллер подчеркнул, что "Газпром" полностью выполняет заявки на поставку газа в Узбекистан по подписанному двухлетнему контракту, который начал действовать в октябре 2023 года. Глава компании также отметил, что долгосрочное сотрудничество между Россией, Узбекистаном и Казахстаном в области газа может быть заключено в середине 2024 года, и поставки российского газа через газопровод "Средняя Азия - Центр" планируется увеличить до ноября 2025 года.