Российская авиакомпания запускает рейсы между Термезом и Сочи

БАКУ /Trend/ - С 1 апреля 2024 года российская авиакомпания "Азимут" запускает регулярные рейсы между Термезом и Сочи, заявили в администрации Сурхандарьинской области, передает Trend.

Согласно информации, рейсы между этими городами будут выполняться еженедельно, по понедельникам.

Отмечается, что цель нового маршрута - увеличить поток туристов между Узбекистаном и Россией, а также облегчить поездки узбекистанцев в южные регионы России. Для этого направления будет использоваться воздушное судно SSJ-100.