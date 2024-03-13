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Узбекистан будет внедрять китайские технологии в медицине

Узбекистан Материалы 13 марта 2024 04:41 (UTC +04:00)
Узбекистан будет внедрять китайские технологии в медицине

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Республиканский центр хирургии имени В. Вахидова в Узбекистане планирует внедрить медицинские технологии Китая, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, это вытекает из соглашения, подписанного между Республиканским центром хирургии и Чжэцзянским медицинским университетом.

Отмечается, что данное соглашение направлено на дальнейшее развитие трансплантологии в Узбекистане и подготовку узбекских специалистов в соответствии с современными китайскими стандартами.

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