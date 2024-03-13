Узбекистан будет внедрять китайские технологии в медицине

БАКУ /Trend/ - Республиканский центр хирургии имени В. Вахидова в Узбекистане планирует внедрить медицинские технологии Китая, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, это вытекает из соглашения, подписанного между Республиканским центром хирургии и Чжэцзянским медицинским университетом.

Отмечается, что данное соглашение направлено на дальнейшее развитие трансплантологии в Узбекистане и подготовку узбекских специалистов в соответствии с современными китайскими стандартами.