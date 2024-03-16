Продажи автомобилей в Узбекистане упали на 20,4%

БАКУ /Trend/ - В феврале наблюдалось снижение активности на рынке автомобилей в Узбекистане, передает Trend.

Общее количество зарегистрированных продаж автомобилей составило около 115 тысяч единиц, что на 20,4% меньше, чем в январе, и на 6,3% ниже, чем в феврале предыдущего года.

Продажи легковых автомобилей сократились до 109,7 тысячи единиц. В месячном измерении снижение составило 14%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 5,6% (и на 0,4% меньше, чем в феврале 2022 года).

На первичном рынке спрос снизился наиболее значительно, где было реализовано 26,2 тысячи легковых автомобилей, что на 16,8% меньше, чем в январе. Однако по сравнению с февралем прошлого года спрос на новые автомобили вырос на 8,4%.

Продажи новых отечественных автомобилей за год увеличились на 7,7%, однако по сравнению с январём их количество снизилось на 17% – до 23,5 тысячи машин.

Рынок иностранных автомобилей за год увеличился на 15,6%, примерно до 2700 машин, но этот показатель ниже, чем в январе на 22%.

На вторичном рынке за месяц было реализовано 83,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 13% меньше, чем в январе, и на 9,2% меньше, чем в феврале 2023 года.