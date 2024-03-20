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Делегация Узбекистана провела переговоры с вьетнамской компанией Trungnam Group

Узбекистан Материалы 20 марта 2024 06:12 (UTC +04:00)
Делегация Узбекистана провела переговоры с вьетнамской компанией Trungnam Group

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время во Вьетнаме находится с визитом правительственная делегация из Узбекистана под руководством министра иностранных дел Бахтиера Саидова, передает Trend.

В рамках визита состоялась встреча с заместителем генерального директора Trungnam Group Ме Куонгом, на которой обе стороны обменялись информацией и высказали предложения о возможном сотрудничестве. Делегация Узбекистана предоставила подробную информацию о перспективных проектах в области электротехники в стране.

Представители Trungnam Group проявили интерес к участию в проектах по зеленой энергетике и производству полупроводников в нашей стране. Обсуждались возможности сотрудничества в области подготовки инженеров, создания экосистем для проектов и другие приоритетные направления.

По результатам переговоров было договорено провести совместную исследовательскую работу по перспективным направлениям сотрудничества.

Trungnam Group, основанная в 1993 году и базирующаяся в Дананге, Вьетнам, специализируется в секторах зеленой энергии, электроники, строительства и недвижимости. В компании трудится более 20 тысяч сотрудников.

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