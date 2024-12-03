JICA нацелено на поддержку энергетического перехода в Узбекистане - Бито Йошибуми (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Японское агентство международного сотрудничества (JICA) уделяет особое внимание поддержке энергетического перехода в Узбекистане.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend главный представитель JICA в Узбекистане Бито Йошибуми.

"Одним из наших самых лучших достижений является энергетический сектор Узбекистана, где проекты, осуществляемые при поддержке JICA, составляют 23 процента от общей мощности производства электроэнергии в Узбекистане. Эти усилия являются частью нашей более широкой миссии по оказанию помощи Узбекистану в достижении устойчивого будущего. Мы уделяем особое внимание поддержке энергетического перехода в Узбекистане. В настоящее время мы работаем в секторе энергосбережения, повышая энергоэффективность как в государственной, так и в частной сферах. Кроме того, мы содействуем исследованиям и разработкам в области использования водорода, в которых сотрудничают японские и узбекские университеты", - сказал он.

По его словам, агентство также планирует внедрить в Узбекистане систему аудиторов энергоэффективности. Подобная система существует в Японии и доказала свою эффективность в продвижении энергоэффективности в различных секторах. JICA намерена внедрить эту систему в Узбекистане.

Бито Йошибуми также отметил Программу инклюзивного и устойчивого социально-экономического развития, в связи с которой JICA подписала кредитное соглашение на сумму 264,16 миллиона долларов США в августе 2024 года.

"Данная программа призвана поддержать Узбекистан в продвижении перехода к рыночной экономике и продвижении мер по повышению социальной инклюзивности и экологической устойчивости через бюджетную поддержку, тем самым способствуя устойчивому экономическому росту в Узбекистане. Программа направлена на поддержку инициатив Узбекистана в таких областях, как создание рынков, улучшение управления фискальными рисками и государственных закупок, содействие социальной интеграции и экологической устойчивости, инвестирование в людей и укрепление связи", - сказал он.

Он подчеркнул, что для агентства очень важно работать с другими партнерами, включая многосторонних и двусторонних доноров и гражданские общества. JICA стремится дополнить усилия каждой из сторон и создать синергию. Например, в сфере образования и здравоохранения JICA постоянно взаимодействует с центральным правительством и другими агентствами, такими как ООН.

"Кроме того, в этом году JICA расширила бюджетную поддержку Узбекистана. Недавно мы подписали кредитное соглашение о предоставлении этой поддержки в партнерстве со Всемирным банком. Всемирный банк и JICA согласовали совместный план действий по содействию правительству Узбекистана в реформировании экономической и государственной политики, согласовывая нашу деятельность с поддержкой Всемирного банка. Мы также сотрудничаем с Азиатским банком развития по восстановлению ирригационных насосных станций. Такое сотрудничество необходимо для достижения значительного успеха и мы стремимся работать со всеми нашими партнерами для достижения этой цели", - сказал главный представитель JICA в Узбекистане.

Бито Йошибуми отметил, что JICA проводит в Узбекистане различные проекты, включая финансовое сотрудничество, техническое сотрудничество, волонтерские проекты и проекты партнерства с частным сектором по трем приоритетным направлениям: устойчивый экономический рост, диверсификация и модернизация промышленности; построение справедливого и устойчивого общества; укрепление управления.

"В частности, я считаю, что в ближайшие годы важно развивать промышленные кадры и создавать рабочие места, реализовывать энергоэффективное общество, улучшать государственные услуги в области здравоохранения и образования", - добавил он.