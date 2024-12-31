AFD о будущих экологических проектах в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Французское агентство развития (AFD) в настоящее время работает над будущими проектами в Каракалпакстане, рядом с Аральским морем, с акцентом на решение экологических проблем, с которыми сталкивается Узбекистан.

Об этом сказал Trend директор AFD в Узбекистане Оливье Гранвуане.

"Одним из основных проектов является посадка деревьев. На данный момент в девяти районах Каракалпакстана при технической поддержке и участии группы по реализации проекта было высажено 20 тысяч гектаров ветрозащитных лесов и галофитных растений. AFD также хочет засадить 5 тысяч гектаров, чтобы стимулировать агролесоводство и выращивание недревесных лесных продуктов (НДЛП), таких как плоды и корни, которые можно употреблять в пищу. Это даст местному населению стабильный способ заработать деньги и удовлетворить свои потребности в древесине и лекарствах", - сказал он.

По его словам, еще один важный проект направлен на ирригационный сектор, где AFD работает над реконструкцией ирригационных каналов в нижнем бассейне Амударьи, стремясь улучшить как инфраструктуру, так и управление водными ресурсами. Этот проект позволит удовлетворить потребности фермеров и решить проблемы, связанные с изменением климата, нехваткой воды и деградацией земель. Усилия по реконструкции могут также включать внедрение водосберегающих технологий, таких как капельное орошение, для поддержки устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

"Узбекистан быстро развивается и добивается значительного прогресса во многих областях, что требует поддержки со стороны международных финансовых институтов, таких как AFD. Я убежден, что AFD продолжит быстро наращивать свой портфель и деятельность в самых разных секторах в ответ на потребности узбекских властей", - добавил Оливье Гранвуане.