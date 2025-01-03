AFD о сотрудничестве с Узбекистаном для внедрения инновационных стратегий устойчивого развития (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Французским агентством развития (AFD), Сетью по выработке решений в области устойчивого развития ООН (SDSN) и Узбекистаном, внедряет инновационные инструменты и стратегии устойчивого развития в стране, сообщил Trend директор AFD в Узбекистане Оливье Гранвуане.

"SDSN сотрудничает с министерством финансов Узбекистана и Центром экономических исследований и реформ (CERR), государственным аналитическим центром, специализирующимся на экономическом анализе. Меморандум является важным шагом на пути к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) в Узбекистане. Он направлен на разработку специализированных инструментов для мониторинга прогресса в достижении ЦУР, укрепление институционального потенциала и содействие передаче знаний", - сказал он.

По его словам, вклад SDSN будет сосредоточен на адаптации подхода количественного анализа и инструментов, успешно опробованных в таких странах, как Бенин, для отслеживания прогресса в достижении ЦУР на национальном уровне.

Оливье Гранвуане выделил три ключевые области сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании. Первая - разработка инструментов. SDSN будет разрабатывать и внедрять инструменты мониторинга. Вторая - наращивание потенциала и передача знаний. Инструменты и их применение будут переданы научным и институциональным заинтересованным сторонам в Узбекистане, что позволит использовать их при планировании и разработке политики. Устойчивость будет обеспечена за счет интеграции узбекских академических партнеров в сеть SDSN. Третья часть включает помощь со стороны сети FABLE (Food, Agriculture, Biodiversity, Land Use, and Energy), которая расшифровывается как "Продовольствие, сельское хозяйство, биоразнообразие, землепользование и энергетика". Эта сеть предлагает инструменты моделирования для планирования продовольственных систем, биоразнообразия и землепользования в соответствии с ЦУР и Парижским соглашением.

"Это партнерство знаменует собой значительный шаг в направлении укрепления способности Узбекистана эффективно отслеживать и реализовывать стратегии устойчивого развития и, в частности, оценивать прогресс в достижении амбициозных целей, поставленных Узбекистаном в рамках Стратегии-2030", - подчеркнул он.