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Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Баку

Узбекистан Материалы 15 февраля 2025 14:28 (UTC +04:00)
Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Баку

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов по маршруту Ташкент – Баку – Ташкент.

Как передает Trend, с апреля частота рейсов увеличится до четырех раз в неделю.

В настоящее время авиаперевозчик выполняет полеты по этому направлению три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Отметим, что авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выполняет регулярные рейсы из Баку в Ташкент и Самарканд. Рейсы в Ташкент осуществляются пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Полеты в Самарканд выполняются дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

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