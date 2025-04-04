ЕС расширяет сотрудничество с Центральной Азией, инвестируя в инфраструктуру и энергетику - Антониу Кошта

БАКУ /Trend/ - Европейский союз намерен расширять сотрудничество с Центральной Азией, инвестируя в транспортную инфраструктуру, энергетику и цифровую трансформацию.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал президент Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в рамках саммита “ЕС- Центральная Азия” в городе Самарканд.

Он подчеркнул, что встреча открывает новую главу в партнерстве, выводя отношения на стратегический уровень. В последние годы страны Центральной Азии активно развивают региональное сотрудничество, и ЕС остается их надежным партнером.

"Одним из ключевых направлений взаимодействия станет развитие транспортной связности. ЕС мобилизует более 12 миллиардов евро в рамках инициативы Global Gateway, в том числе на реализацию проектов цифровой и устойчивой транспортной инфраструктуры, таких как развитие Среднего коридора", - сказал он.

По его словам, стороны активизируют сотрудничество в области критически важных сырьевых материалов, устойчивого водопользования, сельского хозяйства, энергетического перехода и "зеленой" экономики.

"Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС готов усилить взаимодействие с регионом Центральной Азии для обеспечения устойчивого экономического роста и укрепления безопасности. В этом контексте планируется расширение инвестиционных программ и технологического обмена. Наши отношения никогда не были столь крепкими, и теперь мы должны совместными усилиями формировать будущее стратегического партнерства", - заключил Антониу Кошта.