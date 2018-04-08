В Иране произошла масштабная хакерская атака

8 апреля 2018 18:47 (UTC+04:00)

В Иране произошла масштабная хакерская атака. Об этом сообщило иранское министерство информационных технологий, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что хакеры атаковали сеть в ряде стран, в том числе центры обработки данных в Иране, где они вывели на экран флаг США и предупреждение: "Не вмешивайтесь в наши выборы".

"Широкомасштабная атака, вероятно, распространилась на 200 тысяч переключателей маршрутизаторов по всему миру, в том числе 3,5 тысячи коммутаторов в нашей стране", - говорится в сообщении министерства связи и информационных технологий.

Иранский министр по вопросам информационных технологий Мохаммад Джавад Азари-Джохроми опубликовал в Twitter фотографию экрана компьютера с изображением флага США и сообщением хакеров. По его словам, не известно, кто осуществил атаку.

Азари-Джахроми заявил, что от нападения главным образом пострадали в Европе, Индии и США, передает государственное телевидение.

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