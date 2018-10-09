Российский туристический поезд "Золотой орёл" прибыл в Иран

Поезд "Сердце Ирана" отправился из Москвы с туристами из таких стран, как Австралия, Германия, Сингапур, США, Малайзия и России. Этот поезд проходит через такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан и прибыл в Иран, сообщает во вторник ИРНА.



На поезде класса люкс туристы посетят Тегеран, Мешхед, Керман, Рине, Йезд, Исфахан, Сеадет Шехр, Шираз, Кашан, Кум, Арак, Сузы, Гармсар, Вереск и Поле Сефид. Путешествие продлится 12 дней, чтобы познакомить туристов с культурой и историей иранского народа.



За последние 4 года более 25 групп туристов из разных стран мира отправились в Иран.

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