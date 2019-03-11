Иран не получил 30 млрд долларов за реализацию нефти - экс-президент

11 марта 2019 21:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран за прошедшие пять лет не получил 30 миллиардов долларов за реализацию нефти.

Об этом в понедельник в своем интервью телеканалу Russia Today сказал экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, сообщает Trend.

По его словам, также неизвестное лицо из ОАЭ не вернуло пять миллиардов долларов.

Отметим, что ответ на данное заявление экс-президента Ирана не заставил себя долго ждать.

Министерство нефти Ирана в своем заявлении отметило, что слова Ахмадинежада о невозвращении в страну этих денег является бессовестной ложью и не отражает действительности.

Министерство отметило, что также не соответствует действительности заявление о невозврате стране пяти миллиарда долларов.

«В самом оптимистичном случае, это говорит о неосведомленности Ахмадинежада и недостоверности предоставленной ему информации», - сказали в министерстве.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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