Иран не получил 30 млрд долларов за реализацию нефти - экс-президент

БАКУ /Trend/ - Иран за прошедшие пять лет не получил 30 миллиардов долларов за реализацию нефти.
Об этом в понедельник в своем интервью телеканалу Russia Today сказал экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, сообщает Trend.
По его словам, также неизвестное лицо из ОАЭ не вернуло пять миллиардов долларов.
Отметим, что ответ на данное заявление экс-президента Ирана не заставил себя долго ждать.
Министерство нефти Ирана в своем заявлении отметило, что слова Ахмадинежада о невозвращении в страну этих денег является бессовестной ложью и не отражает действительности.
Министерство отметило, что также не соответствует действительности заявление о невозврате стране пяти миллиарда долларов.
«В самом оптимистичном случае, это говорит о неосведомленности Ахмадинежада и недостоверности предоставленной ему информации», - сказали в министерстве.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев)
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