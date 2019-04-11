В Иране вырос государственный курс 23 валют

БАКУ /Trend/ - В Иране вырос курс 23 иностранных валю по отношению к иранскому риалу.
Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Центрального банка Ирана.
Как сообщили в Центробанке, один доллар США составляет 42 тысячи риалов, один евро – 47,36 тысячи риала.
Также выросли цены валют Великобритании, Норвегии, Дании, Кувейта, Японии, Омана, Новой Зеландии, Южно-Африканской Республики, Турции, России, Ирака, Австралии, Сингапура, Бангладеш, Шри-Ланки, Ливии, Таиланда, Южной Кореи, Казахстана, Индонезии, Беларуси, Филиппин.
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Отметим, что в Иран по валюте, заявленной по официальной государственной цене, можно привозить в страну лишь необходимые товары. Валютная система, заявленная Центральным банком Ирана в банки и пункты по обмену валюты, называется SANA. Согласно этой системе, стоимость одного евро составляет 156 тысяч риалов, одного доллара – 140 тысяч риалов.
В Иране стоимость одного доллара на «черном рынке» варьируется в пределах 140-145 тысяч риалов.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)
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