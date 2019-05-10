В Иране полиция изъяла более двух тонн наркотиков

БАКУ /Trend/ - В районе Сараван иранской провинции Систан и Белуджистан полицией были изъяты 2,17 тонны наркотических веществ, сообщает Trend.

По словам исполняющего обязанности начальника полиции провинции Ахмада Таири, наркотики были обнаружены в ходе операций по борьбе с контрабандой наркотиков.

Во время вооруженного инцидента с контрабандистами были убиты четверо и задержаны два преступника.

Полиция обнаружила 1,98 тонны опиума, 11,5 килограмма героина, 3,2 килограмма гашиша, 167 килограммов других наркотических веществ.

На месте происшествия были изъяты шесть автоматов Калашникова, 14 магазинов к ним, 2 пистолета.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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