Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний

Тегеран с 7 июля откажется от перепрофилирования реактора в Араке, если стороны ядерной сделки не выполнят своих обязательств, вернёт его к состоянию, при котором возможно производство плутония, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С 7 июля, что касается реактора в Араке, мы реактор в Араке вернём к прежнему состоянию, то есть к такому, которое, по вашим (зарубежных стран) словам, является опасным и при котором возможно производство плутония", - сказал Роухани, отрывок выступления которого был опубликован в Telegram-канале иранского государственного телевидения.

По словам иранского президента, произойдет это в том случае, если стороны ядерной сделки не выполнят своих обязательств в ее рамках.

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