Иран пообещал продолжить экспортировать нефть "при любых обстоятельствах"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора со своим британским коллегой Джереми Хантом заявил, что Иран продолжит экспортировать нефть "при любых обстоятельствах", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Подчеркнув незаконность нефтяных санкций США, министр иностранных дел Ирана заявил в телефонном разговоре (с Хантом - ред.), что Исламская Республика Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах", - передает иранское агентство Mehr.

По данным агентства, касаясь задержания властями британского Гибралтара танкера Grace 1, Зариф "призвал британское правительство немедленно принять необходимые меры, чтобы положить конец незаконному захвату иранского танкера".

Ранее глава британского МИД Джереми Хант назвал разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом "конструктивным". Хант отметил, что в ходе разговора он заверил Зарифа в том, что озабоченность у Лондона вызывает "не происхождение нефти на Grace 1, а ее направление".

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