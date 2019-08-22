Командующий КСИР заявил, что "враги Ирана" стремятся уничтожить экономику страны

22 августа 2019 11:41 (UTC+04:00)

Враги Ирана ведут против него экономическую войну, цель которой заключается в разрушении экономики страны. С таким утверждением выступил в четверг командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Против Ирана идет полномасштабная война на нескольких фронтах, однако эти боевые действия невидимы. Экономическая война - это неотъемлемая часть политики наших врагов, которые стремятся уничтожить нашу экономику", - цитирует Салами телеканал Al Mayadeen.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Вашингтон возобновил прежние санкции против Тегерана, а также ввел ряд новых ограничений.

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