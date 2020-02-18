Иран может передать черный ящик украинского самолета в третью страну
Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами не исключил возможности отправки самописцев сбитого в Иране украинского лайнера в третью страну, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Иран может передать черные ящики сбитого самолета МАУ третьей страны по согласованию украинской стороны, если не сможет их расшифровать" сказал в понедельник журналистам Эслами.
"Мы все еще проводим расследование причин катастрофы. И черный ящик самолета — один из расследуемых", заявил он.
"Расследование продолжается в сотрудничестве с украинскими экспертами, и его результаты будут опубликованы, как только на месте [крушения] будут найдены доказательства", добавил министр.
По его словам, документы сбитого самолетам вчера были доставлены украинской делегации.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.