В Иране отложили проведение второго тура парламентских выборов

БАКУ /Trend/ - Второй тур парламентских выборов в Иране пройдет 21 августа.

Об этом информационному агентству Tasnim сказал пресс-секретарь Совета по конституционному надзору Ирана Аббасали Кадхудаи, сообщает Trend.

По его словам, в связи с распространением в стране коронавируса Совет по надзору согласился с соответствующим обращением МВД Ирана.

Кадхудаи сказал, что второй тур парламентских выборов, запланированный на 17 апреля, отменен.

Отметим, что в Иране 21 февраля состоялись 11-е парламентские выборы. Всего в выборах приняли участие 24,5 миллиона человек (42,5 процента). В голосовании приняли участие 57,9 миллиона человек, обладающих правом голоса. Консерваторы выиграли 223 места на выборах.

Министерство здравоохранения, медицинского и медицинского образования Ирана подтвердило, что до 14 марта 12 729 человек были заражены новым коронавирусом, 611 человек погибли и 4 339 - выздоровели.

(Автор: Эльнур Багышов)