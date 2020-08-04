Мощность нефтехимического производства в Иране увеличилась на 4 млн. тонн

Ссылаясь на открытие трех крупных нефтехимических проектов президентом в четверг на этой неделе, генеральный директор Национальной нефтехимической компании Бехзад Мохаммади сказал, что эти проекты добавят более 4 млн. тонн к нефтехимической мощности Ирана с общими инвестициями в 1,57 млрд долларов, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

«17 проектов будут введены в эксплуатацию к концу этого года и увеличат пропускную способность отрасли с нынешних 66 млн. тонн до 90 млн. К концу 2021 года мы достигнем мощности 100 млн. тонн, а выручка составит 25 млрд долларов», - отметил он.

«Национальная нефтехимическая компания учреждена с инвестициями частного сектора в размере 950 млн. долларов США и будет увеличивать объем производства метанола в Иране на 2,3 млн. тонн в год», - сказал Бехзади.

По его словам, 66 процентов всех инвестиций, от проектирования и строительства до поставки оборудования, обеспечивается внутри страны и, как ожидается, будет приносить стране 400 млн. долларов дохода в год.

Как рассказал Мохаммади, введение в эксплуатацию Kimia Pars Petrochemical является следующим проектом, который будет открыт в четверг президентом с инвестициями в Ассалуйе в размере 600 млн. долларов.

«50% от общего объема инвестиций расходуется в стране, и прогнозируемый годовой доход от этой нефтехимической промышленности на основе фиксированных цен в 2016 году оценивается примерно в $300 млн. США», - указал он.

Генеральный директор Национальной нефтехимической компании подчеркнул: последний план связан с производством катализатора Lorestan Petrochemical. Проект финансируется на 20 млн. долларов.