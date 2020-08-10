Зариф: Мы используем разные способы вернуть заблокированные средства в страну
Глава МИД Ирана Мохаммад Дажвад Зариф назвал бартер или покупку товаров основными мерами по возврату заблокированных средств в других странах, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«Мы ведем переговоры о возврате заблокированных средств нашей страны и при необходимости будем рассматривать этот вопрос в судебном порядке», - сказал он.
«Способы возврата наших средств из других стран были найдены на протяжении этих лет, и мы их используем», - добавил он.
Ранее стало известно, что Южная Корея депонировала средства в двух южнокорейских банках, но не передала их Ирану из-за санкций США. Теперь власти Южной Кореи заявляют, что предпримет шаги по переводу своих платежей за поставки иранской нефти только в полном сотрудничестве США.
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