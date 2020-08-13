Иран назвал число предприятий, которые будут введены в эксплуатацию в этом году

БАКУ /Trend/ - В этом году (с 20 марта 2020 года) в провинции Бушер на юге Ирана будут введены в эксплуатацию шесть промышленных предприятий.

Об этом сказал председатель Организации промышленности, рудников и торговли провинции Хосейн Хосейни, передает Trend со ссылкой на информационный портал организации.

По его словам, в эти предприятия вложено 7,27 триллиона риалов (около 173 миллионов долларов) и здесь работой будут обеспечены 335 человек.

"На предприятиях будут производиться полистирольные и поликарбонатные листы, полимерная продукция, различные мешки, полистирольные и полиэтиленовые емкости, различные полимерные акриловые резины, разные промышленные газы и оборудование для фильтрации воды", - отметил Хосейни.

Он напомнил, что в этом году в этой отрасли будет введено в эксплуатацию 200 важных промышленных предприятий, в которые вложено 1,7 квадриллиона риалов (около 40,4 миллиарда долларов) инвестиций, благодаря этому работой будут обеспечены свыше 41 тысячи человек.

Отметим, что до августа 2021 года министерство промышленности, рудников и торговли Ирана планирует ввести в эксплуатацию четыре тысячи промышленных предприятий.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)