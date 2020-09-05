Производство легковых автомобилей в Иране выросло на 20 процентов

Производство легковых автомобилей в стране за первые пять месяцев этого года увеличилось примерно на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По данным ИРНА, автомобильному заводу Iran Khodro за первые пять месяцев этого года удалось выпустить 188 223 легковых автомобиля.

В общей сложности за первые пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Iran Khodro смог увеличить производство на 19% до 192 000 как в пассажирском, так и в коммерческом секторах.