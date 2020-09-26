Главы МИД Ирана и Ирака обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его иракский коллега Фуад Хусейн обсудили двусторонние отношения между Тегераном и Багдадом, а также последние региональные события, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также последние региональные события", говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Ирака, который прибыл в Тегеран с официальным визитом обсудит с иранскими властями вопросы реализации достигнутых ранее на высшем уровне двусторонних договоренностей в ходе недавнего визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Иран.

Ожидается, что министр иностранных дел Ирака также проведет переговоры с другими официальными лицами Ирана.