Картина иранского режиссера получила приз международного кинофестиваля в Италии

Короткометражный фильм иранского режиссера Мортезы Сабзгабы «Небольшой инцидент» получил премию «за лучший фильм» международного кинофестиваля «Job film days» в Италии, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Короткометражный фильм «Небольшой инцидент» стал обладателем премию «За лучший фильм» кинофестиваля «Job film days».

Всего в международном кинофестивале «Job film days», прошедшем в Италии приняли участие 30 картин со всего мира.