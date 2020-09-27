Картина иранского режиссера получила приз международного кинофестиваля в Италии
Короткометражный фильм иранского режиссера Мортезы Сабзгабы «Небольшой инцидент» получил премию «за лучший фильм» международного кинофестиваля «Job film days» в Италии, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Короткометражный фильм «Небольшой инцидент» стал обладателем премию «За лучший фильм» кинофестиваля «Job film days».
Всего в международном кинофестивале «Job film days», прошедшем в Италии приняли участие 30 картин со всего мира.
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