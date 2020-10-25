Iran Air возобновляет все полеты в Европу, приостановленные из-за COVID-19

Глава отдела по связям с общественностью иранской авиации Хоссейн Джахани заявил в пятницу, что регулярные авиарейсы Iran Air в Англию, Францию, Австрию, Германию и Италию возобновились, приостановленные из-за COVID-19, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Джахани сказал, что Iran Air в настоящее время имеет полеты в около 7 европейских стран.

Далее он сообщил, что рейсы Iran Air в Германию, Австрию, Испанию, Англию, Францию и Италию теперь выполняются в обычном режиме.

По его словам, в ближайшие месяцы будут выполняться полеты Iran Air в Рим в Италию, Карачи в Пакистан, Бейрут в Ливане и Стамбул.

В марте 2020 года вспышка коронавируса в мире стала основной причиной приостановки полетов Iran Air в европейские страны.