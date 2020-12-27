В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 119 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 119 человек.
Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 54 693.
Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 502 человека, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 200 465 человек. Состояние 5 212 человек из них оценивается как тяжелое.
На данное время в стране от коронавируса выздоровели 951 860 человек, проведено более 7,4 миллиона тестов на выявление коронавируса.
(Автор: Эльнур Багышев)
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