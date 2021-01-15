Иран готов создать совместное автомобильное предприятие в Ираке

Министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана заявил о готовности Ирана создать совместное автомобильное предприятие в Ираке, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Алиреза Разм-Хоссейни сделал это заявление на встрече со своим иракским коллегой в среду, отметив, что обе стороны готовят дорожную карту для расширения торговли между двумя странами до 20 миллиардов долларов.

Министр Ирана также выразил готовность Ирана создать совместное автомобильное предприятие в Ираке и провести в этой стране специализированные выставки.

«В ближайшем будущем мы выйдем на производственную мощность, превышающую 52 миллиона тонн стали, и в следующие четыре года мы войдем в десятку ведущих стран по производству меди», - заявил он, добавив, что эти мощности может быть использован для углубления торгового сотрудничества между Ираном и Ираком.