В Иране открыты сотни проектов в сфере сельского хозяйства

372 тепличных проекта, а также два животноводческих комплекса стоимостью 49 триллионов риалов (около 1,16 миллиарда долларов) были введены в эксплуатацию по всему Ирану президентом Ирана Хасаном Рухани посредством видеоконференции в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Вышеупомянутые проекты, запущенные одновременно с празднованием Декады Фаджр (в этом году с 31 января по 10 февраля), создадут прямые рабочие места для 11 850 человек.

Как сообщается, открытые теплицы занимают площадь 954 га.

Из общего объема инвестиций, вложенных в упомянутые проекты, 15,4 трлн. риалов (около 366,6 млн. долларов США) были предоставлены частным сектором, а остальная часть - государством, сообщает Tehran Times.

Помимо упомянутых проектов, по всей стране были открыты 32 студии по производству сельскохозяйственных телепрограмм и 42 вещательных канала по сельскохозяйственному образованию.

Еще в июле 2020 года Министерство сельского хозяйства объявило о планах создания в стране новых теплиц на площади 2500 гектаров в течение текущего 1399 иранского календарного года (заканчивается 20 марта 2021), который назван годом «Всплеска производства».

Также, как объявил управляющий директор Иранской компании по созданию сельскохозяйственных парков (APC), более 7250 гектаров земли были выделены для развития в качестве сельскохозяйственных парков.

По словам Али Ашрафа Мансури, в этом году также планируется открытие около 1500 гектаров рыбных парков и 600 гектаров животноводческих, птицеводческих и аквакультурных парков.