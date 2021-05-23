Началась закачка нефти в нефтепровод Гор-Джаск в Иране

Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) объявил о начале перекачки нефти по трубопроводу Гор-Джаск, который проложен от нефтяного терминала Гор в юго-западной провинции Бушер до нефтяного терминала Джаск вдоль Оманского залива.

Об этом заявил Масуд Карбасян на полях церемонии подписания сделки по разработке газового месторождения Фарзад Б в понедельник, сообщил в среду портал NIOC, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Заявив, что проект перекачки нефти Гор-Джаск в настоящее время является крупнейшим проектом в нефтяной промышленности Ирана, Карбасян сказал: «Производство трансмиссионных клапанов, электрических насосов, прокладка тысячи километров трубопровода вместе со строительством резервуаров для хранения, терминалов и единой точки швартовки в порту Джаск с использованием внутренних мощностей демонстрирует национальную решимость завершить этот грандиозный и стратегический проект».

По словам чиновника, проект Гор-Джаск из-за его высокой чувствительности прошел несколько дополнительных испытаний на разных этапах, чтобы убедиться, что проект будет завершен без каких-либо дефектов и с наилучшим качеством.

Он также отметил, что перекачиваемая нефть дойдет до нефтяного терминала Джаск менее чем за месяц, а затем проект будет официально открыт президентом Хасаном Рухани.