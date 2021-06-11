Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 33% в течение первых двух месяцев года
Иранская организация по развитию и обновлению шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) объявила, что производство алюминиевых слитков выросло на 33% в течение первых двух месяцев текущего 1400 иранского календарного года (начался 21 марта), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.
Четыре иранских производителя алюминиевых слитков произвели 86 216 тонн слитков. За аналогичный период прошлого года было произведено 64 689 тонн, сообщает IRNA.
Iranian Aluminium Company, Almahdi Aluminium Company, заводы Salco и Aalumina произвели 30 278 тонн, 30 129 тонн, 19 664 тонны и 6 145 тонн алюминия, соответственно.
Иран входит в число 15 ведущих производителей алюминия в мире.
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