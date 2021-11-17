Иран и Узбекистан расширяют торговые отношения

Иран и Узбекистан подчеркнули необходимость развития торговых отношений в сфере сельского хозяйства, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Генеральный директор управления Европы и США при Организации по развитию торговли Ирана Мохаммадреза Каримзаде на встрече с послом Узбекистана в Тегеране Баходиром Абдуллаевым призвал к углублению двусторонних связей в области сельского хозяйства.

Он также заявил о присутствии иранских предприятий в сфере выращивания за рубежом в Узбекистане, и об использовании возможностей преференциальных торговых соглашений для развития торговых обменов в области сельского хозяйства.

Абдуллаев также на этой встрече приветствовал присутствие иранских компаний, производящих хлопка в Узбекистане. Он призвал узбекские компании подготовиться для деятельности и использования возможностей в Иране.

Объем экспорта из Ирана в Узбекистан за последние 7 месяцев составил 244 млн долларов, который свидетельствует о росте показателя на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Узбекистан занимает второе место среди пунктов назначения Ирана между странами СНГ.



