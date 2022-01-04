БАКУ /Trend/ - За последние шесть дней в результате наводнений в Иране погибли 8 человек.

Как передает во вторник Trend, об этом заявил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пирхусейн Куливенд.

По его словам, за это время оказана помощь 20,5 тысячи гражданам, пострадавшим от селей, наводнений и снегопада в 87 районах 17 иранских провинций. При этом 3,23 тысячи человек были размещены во временных убежищах, пятеро - госпитализированы.

Куливенд отметил, что в настоящее время помощь оказывается лицам, пострадавшим от селей в 61 районе семи иранских провинций.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)