Президент Ирана назвал добрососедскую политику приоритетом правительства страны

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что товарооборот Исламской Республики с соседними странами вырос на 450%, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Глава иранского правительства в интервью государственному телевидению страны назвал объем экспорта инженерно-технических услуг в 18 соседних стран составил 2,5 млрд долларов.

По его словам, доля торговли и транзита Ирана в регионе очень высока, но это только начало. Раиси также назвал важными отношения Ирана со странами-членами БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Организации экономического сотрудничества.

Он заявил об увеличении торгового роста на 20% в первые три месяца текущего 1401 года (21 марта – 21 июня 2022 г.), отметив, что в регионе много возможностей для развития бизнеса.

Говоря о нефтяном экспорте, президента Ирана заявил, что несмотря на санкции и угрозы врага, сегодня страна находится в хорошем состоянии в этом отношении. «Мы пытаемся вернуть доходы от нефтяного и несырьевого экспорта в страну», добавил он.

Комментируя визит верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Тегеран, Раиси заявил: «Наша политика – отмена санкций. Эти санкции нужно снимать быстрее, так как они жестокие. Противоположная сторона должна вернуть к своим обязательствам по ядерной сделке. Мы стремимся к нейтрализации санкций».

Он назвал принятие Советом управляющих МАГАТЭ резолюции по Ирану в течение переговоров неверным шагом. «Международное агентство по атомной энергии 15 раз подтвердило, что никаких отклонений в мирной ядерной программе Ирана не засвидетельствовано. Тегеран не планирует приостановить переговоры, но мы не отступим от своих позиций», подчеркнул Раиси.

Глава иранского правительства также сообщил о соглашении по инвестиции в размере 5-20 млрд долларов в страну.