Место и время переговоров по ядерной сделке находятся на стадии согласования - замглавы МИД Ирана

Заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик Али Багери заявил в воскресенье, что время и место переговоров по ядерной сделке уточняются между сторонами, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В кулуарах 4-й Международной конференции по правам человека Багери указал на точку зрения Верховного лидера и заявил, что переговоры в Дохе проходили в заранее запланированных рамках.

Он добавил, что продолжение переговоров основано на соглашении, которое существует между иранской стороной и заместителем главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора.

«Время и место следующих переговоров между иранской стороной и Мора находятся в стадии согласования и дорабатываются», - отметил главный переговорщик Ирана.

8-й раунд переговоров по СВПД начался в Вене 6 декабря 2021 года. Переговоры в основном сосредоточены на отмене санкций и решении некоторых важнейших вопросов.